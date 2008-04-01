Буш неожиданно захотел поговорить с Тимошенко тет-а-тет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и Президент США Джордж БУШ на сегодняшней встрече в Киеве обсудили перспективы создания зоны свободной торговли между США и Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

«Переговоры о создании зоны свободной торговли могут вестись параллельно с переговорами о создании зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, глава украинского правительства и Президент США обсуждали в основном вопросы экономического характера, в том числе возможность участия американских компаний в приватизации украинских предприятий, вопросы транзита газа в европейские страны по территории Украины, а также источники диверсификации поставок природного газа в Украину.

Первый вице-премьер также сообщил, что в конце встречи американской и украинской делегаций Дж.БУШ предложил Ю.ТИМОШЕНКО провести непредусмотренную программой визита встречу в формате «тет-а-тет».