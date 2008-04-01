СБУ проиграла Добкину, но не сдается

Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области обжалует решение Киевского районного суда Харькова об отказе в возбуждении уголовного дела о растрате бюджетных средств Харьковским горсоветом.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области.

По словам представителя пресс-центра, позицию СБУ поддерживает и прокуратура Харьковской области. «Областная прокуратура совместно со следственным отделом СБУ подала апелляцию на это решение суда», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 17 марта СБУ возбудила уголовное дело по факту растраты государственных средств путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Харьковского горсовета. По информации пресс-центра СБУ, правонарушения были выявлены во время плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Харьковского горсовета, который проводился Контрольно-ревизионным управлениям в Харьковской области. СБУ были установлены факты незаконных расходов бюджетных средств на сумму около 1,5 млн. грн.

В целом эта ревизия установила в деятельности Харьковского горсовета разного рода нарушений на сумму 2,4 млн. грн.

Уголовное дело было возбуждено по факту совершения преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы от 7 до 12 лет.

Дело расследовалось Харьковским управлениям СБУ под надзором Генеральной прокуратуры Украины и находится на контроле центрального аппарата СБУ.

18 марта сотрудники Управления СБУ в Харьковской области провели выемку документов в Харьковском горсовете в рамках расследования этого уголовного дела.

Вечером 18 марта пресс-служба Харьковского горсовета заявила о «вооруженном захвате» помещение горсовета сотрудниками отряда «Альфа» во главе с сотрудниками СБУ.

Руководители Харьковского горсовета обжаловали решение СБУ о возбуждении уголовного дела.