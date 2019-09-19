Посол рассказал о личной беседе со Штайнмайером на фоне разговоров о его "формуле"

Посол Украины Андрей Мельник провел разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Президент Федеративной республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер отметил важность инициатив президента Украины Владимира Зеленского относительно прекращения войны на Донбассе.

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Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в микроблоге Twitter.

"Пока все говорят о «формуле Штайнмайера», лично пообщался с Федеральным президентом Германии. Глава немецкого государства передал наилучшие пожелания президенту Владимиру Зеленскому, отметив важность его мирных инициатив для прекращения войны на востоке Украины", - заявил Мельник.

Как сообщал УНИАН, "формулу Штайнмайера" в 2016 году предварительно согласовали лидеры Украины, Германии, Франции и РФ.

Вместе с тем министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что 2 сентября в Берлине советники по вопросам внешней политики лидеров стран "нормандского формата" взяли за основу ранее согласованную формулу. По его словам, "формула Штайнмайера" касается исключительно применения закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и не содержит положений о нахождении войск или порядке проведения местных выборов на Донбассе. По словам министра, 31 декабря истекает срок действия закона, и дальнейшее его продление требует внесения изменений, которые необходимо согласовывать, в том числе с контролируемыми Россией боевиками.

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе, экс-президент Леонид Кучма отмечал, что согласованное решение о "формуле Штайнмайера" должны принять лидеры стран "нормандского формата".

18 сентября по итогам встречи в Минске представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что украинская сторона на переговорах отказалась подписать "формулу Штайнмайера".

В свою очередь пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер сообщила, что реализация "формулы Штайнмайера" возможна после полного прекращения огня, вывода оккупационных войск и техники, обеспечения условий для работы ЦИК и возвращения контроля над оккупированной частью украинской границы на Донбассе. В то же время украинская сторона не имеет принципиальных возражений по сути так называемой "формулы Штайнмайера" о местных выборах.

Сегодня, 19 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина должна принять "формулу Штайнмайера" без выдвижения условий.