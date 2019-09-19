Кремль прокомментировал "вчерашнюю ситуацию" на переговорах в Минске

Пресс-секретарь Путина прокомментировал вчерашние разногласия на переговорах в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

В Кремле заявили, что заседание Трехсторонней контактной группы в Минске продемонстрировало, что подготовка к встрече в «нормандском формате» сталкивается с трудностями.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Вчерашняя ситуация (в Трехсторонней контактной группе – УНИАН) лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент Путин – он сам об этом говорил – встреча ради встречи вряд ли может быть результативной и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу», - сказал Песков.

«Мы видим, что эта подготовительная работа встречается с трудностями, возникает вопрос относительно того, остаемся ли в рамках понимания и в рамках подтверждения ранее достигнутых договоренностей. Поэтому еще предстоит продолжение работы», - подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября сегодня по итогам переговоров в Минске пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что реализация так называемой "формулы Штайнмайера" возможна после полного прекращения огня, вывода оккупационных войск и техники, обеспечения условий для работы Центральной избирательной комиссии и возвращения контроля над оккупированной частью украинской границы на Донбассе. В то же время украинская сторона не имеет принципиальных возражений по сути так называемой "формулы Штайнмайера" о местных выборах.

Ранее российские СМИ сообщили, что представитель Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что украинская сторона на переговорах в Минске отказалась подписать так называемую "формулу Штайнмайера".