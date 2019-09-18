Российская сторона заблокировала определение возможной даты разведения в районе Золотого и Петровского - Олифер

Украинская сторона убеждена, что такая позиция ставит под угрозу безопасную ситуацию на этих участках.

Российская сторона в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе заблокировала определения возможной даты разведения в районе Золотого и Петровского.

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Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. Зато российская сторона заблокировала определене возможной даты разведения. Такая позиция ставит под угрозу безопасную ситуацию на этих участках", - говорится в сообщении.

Также сегодня на переговорах обсужден ход работ по восстановлению моста в Станице Луганской.

Кроме того, пресс-секретарь Кучмы сообщила, что в социально-экономической подгруппе работают над обеспечением жизнедеятельности инфраструктуры Донбасса и подготовкой к холодному времени года.