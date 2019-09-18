Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США

Украинский президент надеется на увеличение объемов помощи США для сферы безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в следующем году увеличатся объемы помощи, которую выделяют США для сферы безопасности Украины.

Как сообщила пресс-служба главы государства, об Зеленский сказал во время телефонного разговора с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом.

Глава государства поблагодарил Пенса за его личную роль в принятии решения о продлении программы помощи в сфере безопасности Украине и выразил надежду, что в следующем году объемы такой помощи со стороны США только возрастут.

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Также Зеленский подчеркнул важное значение поддержки, которую оказывают Соединенные Штаты для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны.

Стороны констатировали плодотворное развитие украинско-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за его дальнейшее активное расширение.

Было также подчеркнуто обоюдное удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Украиной и США на высшем уровне.

Президент Украины проинформировал вице-президента Соединенных Штатов о реформах, направленных на искоренение коррупции в нашей стране.

Со своей стороны, Пенс отметил прогресс Украины во внедрении масштабных реформаторских мероприятий и выразил поддержку этих усилий новой украинской власти.

Как сообщал УНИАН, ранее американское издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу по финансированию поддержки сферы безопасности Украины. Из-за пересмотра программы приостановилась возможность использования предусмотренных в бюджете США 250 млн долларов на политику помощи в сфере безопасности Украине. Средства не могут расходоваться, пока происходит пересмотр программы финансирования и срок использования этих средств истекает 30 сентября этого года.

12 сентября в Государственном департаменте США заявили, что согласились выделить задержанную помощь в сфере безопасности для Украины.

"Государственный департамент США разрешил выделить помощь в сфере безопасности для Украины в размере 141,5 млн долларов, в том числе средства на снайперские винтовки и гранатометы, и еще 250 млн долларов из Департамента обороны, которые были противоречиво задержаны администрацией Трампа, похоже, тоже определены для одобрения", - сообщало издание Defense News.