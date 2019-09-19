Сенцов заявил, что не признает Крым и Донбасс частью РФ, "обо всем остальном можно разговаривать"

Олег Сенцов заявил, что никогда не признает сепаратистских настроений или желания присоединиться к России.

Бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов заявил, что не признает аннексированный Россией Крым и оккупированные территории Донбасса территорией РФ.

Об этом Олег Сенцов заявил в интервью Общественному.

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"Я никогда не признаю Крым частью России. Это не обсуждается даже. То же самое - Донбасские республики являются искусственными сателлитами РФ, тоже, соответственно, это часть Украины, я никогда не признаю сепаратистских настроений или желание присоединиться к России. Мы одна страна, эти территории нас отторгли, и мы никогда с этим не согласимся", - сказал бывший политзаключенный.

В то же время, Сенцов добавил, что "обо всем остальном можно говорить".

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Среди них: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.