"Хочу с тобой заниматься любовью день и ночь": журналисты узнали, кому нардеп писала интимные сообщения в Раде (видео)

Женщин в парламенте стало в два раза больше предыдущего созыва.

Девятый созыв Верховной Рады отличается от предыдущего не только обновленным на 80% составом народных избранников, но и количеством женщин.

Именно депутаток в Раде стало больше в два раза. И некоторые из них уже успели стать настоящими звездами интернета, говорится в сюжете ТСН.

Фотографии интимной переписки заместителя председателя комитета по вопросам экологической политики и природопользования, депутата от партии "Слуга народа" Елены Криворучкиной с ее любимым взорвали соцсети. В смс-сообщении женщина, которую ее собеседник нежно называет "Зеленая кнопочка", признается в любви неизвестному, который подписан как "любимый" и пишет, что хочет заниматься любовью с ним день и ночь.

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В эксклюзивном интервью ТСН Елена Криворучкина призналась, что была потрясена тем, что ее личное выставили на всеобщее обозрение. И даже обиделась на журналистов. Переживал и ее загадочный "любимый", рассказывает новоиспеченная депутатка: "Шокирован был! И растерялся, и шокирован был. Такая ситуация... Прежде всего, он беспокоился, что я чувствую, как это воспринимаю я и что со мной".

Личную жизнь 47-летняя народная избранница держит в тайне. Но ТСН признается, что любимого зовут Андреем. Они сверстники. Вместе уже 9 месяцев. Как и Криворучкина, ее любимый ученый.

"У нас отношения сейчас абсолютно не семейные, а еще романтические. Он находится все время в командировке - отсюда и смс, так можно было поболтать вечером", - говорит нардеп.

У Криворучкиной есть взрослая дочь от первого брака. Надеть свадебное платье второй раз не торопится. Говорит, просто наслаждается своим счастьем: "Счастливая! Это вдохновляет. Я вообще позитивный человек, мир воспринимаю со светлой стороны, но когда появляется любовь... Ну, то что говорят и крылья за спиной, и глаза сияют, улыбка, все в порядке".

Ранее нардепа от "Слуги народа" Елену Криворучкину поймали на интимной переписке в Раде, она написала абоненту "Любимый" "Хочу с тобой заниматься любовью день и ночь".