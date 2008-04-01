Тимошенко позавтракала с Бушем и Ющенко (фото)
12:55, 01 апреля 2008Политика
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Премьер встретится с Райс в формате тет-а-тет
|Фото Reuters
Как сообщили УНИАН в управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров, встреча Ю.ТИМОШЕНКО с Д.БУШЕМ состоится в клубе Кабмина после 13.00.
После этого Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречу с К.РАЙС в формате тет-а-тет.
Также сегодня Ю.ТИМОШЕНКО приняла участие в официальном завтраке от имени Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Екатерины ЮЩЕНКО в честь Президента США Дж.БУША и Лоры БУШ, сообщили в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина.
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