Тимошенко позавтракала с Бушем и Ющенко (фото)

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня встретится с Президентом США Джорджем БУШЕМ и Государственным секретарем Соединенных Штатов Кондолизой РАЙС.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров, встреча Ю.ТИМОШЕНКО с Д.БУШЕМ состоится в клубе Кабмина после 13.00.

После этого Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречу с К.РАЙС в формате тет-а-тет.

Также сегодня Ю.ТИМОШЕНКО приняла участие в официальном завтраке от имени Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Екатерины ЮЩЕНКО в честь Президента США Дж.БУША и Лоры БУШ, сообщили в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина.