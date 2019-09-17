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РосСМИ рассказали, когда Путин может встретиться с Зеленским

11:48, 17 сентября 2019
Политика
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Встреча лидеров двух стран может пройти в октябре / фото УНИАН

В Минске 18 сентября соберется контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе. Ожидается принятие решений, которые дадут возможность для встречи президентов Украины и РФ.

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На встрече контактной группы, как ожидается, будут согласованы сроки разведения войск, а также утверждена и подписана единая редакция "формулы Штайнмайера", сообщает российское издание "КоммерсантЪ". 

"Если это будет сделано, вероятность того, что первая встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится в октябре — на саммите в "нормандском формате",— приблизится к 100%", - утверждает издание.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о готовности президента Украины Владимира Зеленского принять участие во встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и Россия) в сентябре.

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Теги: #Украина#Россия#Владимир Путин#Владимир Зеленский