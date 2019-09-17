Разумков рассказал, есть ли в планах обновление Конституционного суда

Ранее Верховная Рада приняла решение об изменении состава Центральной избирательной комиссии.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, говоря о возможности обновления Конституционного суда, сообщил, что по состоянию на сегодня так вопрос не стоит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

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Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать новый Конституционный суд Украины после решения об изменении состава Центральной избирательной комиссии, и в какой перспективе, глава ВР отметил: "на сегодня так вопрос не стоит. И я очень не люблю гадать на кофейной гуще. Я думаю, что как только это будет, мы сможем вернуться к этой дискуссии".

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии (№ 2127).