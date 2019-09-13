Верховная Рада распустила ЦИК

За это проголосовал 341 депутат.

Верховная Рада Украины приняла постановление о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии (№ 2127).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 341 народный депутат из 403 зарегистрированных в сессионном зале.

От "Слуги народа" решение поддержали 244 депутата, от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 33, "Европейской солидарности" - 0, "Батькивщина" - 20, "Голос" - 0, группы "За будущее" - 15, внефракционные - 29.

В документе отмечается, что согласно пункту 21 части первой статьи 85 Конституции Украины и статьи 311 закона "О Центральной избирательной комиссии" и, учитывая мотивированное представление президента, Верховная Рада Украины постановляет досрочно прекратить полномочия всего состава Центральной избирательной комиссии.

В связи с этим освобождены от должностей члены ЦИК Алла Басалаева, Наталья Бернацкая, Михаил Вербенский, Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олега Конопольський, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Екатерина Махницкая, Виталий Плукарь, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов и Татьяна Юзькова.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.