Литвин считает, что депутаты бьют баклуши и это их устраивает

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает, что Верховная Рада не заинтересована в решении вопроса об избрании вице-спикеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам. «Это никому не нужно», - сказал он.

В.ЛИТВИН отметил, что целесообразно было бы вынести на обсуждение сессионного зала этот вопрос, и чтобы каждая фракция имела возможность выразить свою позицию.

«Но нынешнее состояние Верховной Рады очень многих устраивает, потому что ВР практически не работает», - сказал он.