цей матеріал доступний українською

Украина не будет вносить в Конституцию никаких "особых статусов" для Донбасса - Пристайко

19:56, 14 сентября 2019
Политика
892 0
Украина не будет вносить изменения в Конституцию об «особом статусе» Донбасса / фото УНИАН

Министр иностранных дел Вадим Пристайко подчеркивает, что Украина не будет вносить в Конституцию изменений об особом статусе для Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал на совместной пресс-конференции со специальным представителем Соединенных Штатов Америки по делам Украины Куртом Волкером.

Читайте такжеПристайко: не так просто "выкрутить руки" Зеленскому, чтобы получить вот Украины уступки по Донбассу

"Изменения в Конституцию. Мы еще раз напоминаем - это постоянно россиянами проводится нарратив. Мы снова напоминаем так, как написано в Минских договоренностях. Там написано, что будет проведена реформа украинского законодательства, конституционная реформа, в основе которой лежит децентрализация", - заявил Пристайко.

"Если в Москве не умеют прочитать это, мы готовы еще раз сказать... Мы не вносим никаких изменений в Конституцию, мы продолжаем наш путь конституционной реформы, которую мы сами для Украины делаем, и основой этих изменений является децентрализация, которая уже много лет в Украине идет весьма успешно", - заявил Пристайко.

"Мы предлагаем той стороне, которая находится сейчас за линией соприкосновения, не контролируемой полностью украинским правительством, понять, что шанс их развития - это децентрализация. Они могут объединять громады, они могут ожидать определенных возможностей, в частности, финансовых, так как и все области и районы, которые находятся в Украине", - подчеркнул Пристайко.

"Мы не вносим в Конституцию никаких особых статусов", - подчеркнул министр.

Ранее, как писал УНИАН, Пристайко подчеркнул, что перед парламентом стоит сложная задача по продлению действия закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #МИД Украины#Конституция Украины#особый статус Донбасса