Перед Радой стоит сложная задача по продлению действия закона об особом порядке на Донбассе - Пристайко
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что перед Верховной Радой стоит сложная задача по продлению действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», действие которого истекает 31 декабря.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал на совместной пресс-конференции с специальным представителем Соединенных Штатов Америки по делам Украины Куртом Волкером.
Глава МИД напомнил, что идея особого порядка, которая прописана в действующем законе, - это "был компромисс, который позволил нам прекратить войну".
"Теперь мы должны двигаться дальше. Это закон действительно был рассчитан до 31 декабря этого года, и я считаю, что перед нашими депутатами стоит чрезвычайно сложная задача, каким образом изменить этот закон, написать новый закон, согласовать этот закон".
"Это очень сложная работа, которую мы начинаем с нашим депутатским корпусом, я имею в виду ту часть нашего правительства, которая вовлечена в переговоры", - заявил Пристайко.
"Очень много деталей, как далеко мы сможем продвинуться в этом законе, какие необходимо компромиссы с обеих сторон сделать, чтобы на нашу землю пришел мир наконец. Это будет сложная работа", - заявил Пристайко.