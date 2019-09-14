Перед Радой стоит сложная задача по продлению действия закона об особом порядке на Донбассе - Пристайко

Депутатам необходимо решить, каким образом будет продлено действие этого закона.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что перед Верховной Радой стоит сложная задача по продлению действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», действие которого истекает 31 декабря.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал на совместной пресс-конференции с специальным представителем Соединенных Штатов Америки по делам Украины Куртом Волкером.

Глава МИД напомнил, что идея особого порядка, которая прописана в действующем законе, - это "был компромисс, который позволил нам прекратить войну".

"Теперь мы должны двигаться дальше. Это закон действительно был рассчитан до 31 декабря этого года, и я считаю, что перед нашими депутатами стоит чрезвычайно сложная задача, каким образом изменить этот закон, написать новый закон, согласовать этот закон".

"Это очень сложная работа, которую мы начинаем с нашим депутатским корпусом, я имею в виду ту часть нашего правительства, которая вовлечена в переговоры", - заявил Пристайко.

"Очень много деталей, как далеко мы сможем продвинуться в этом законе, какие необходимо компромиссы с обеих сторон сделать, чтобы на нашу землю пришел мир наконец. Это будет сложная работа", - заявил Пристайко.