Пристайко: не так просто "выкрутить руки" Зеленскому, чтобы получить от Украины уступки по Донбассу

Глава МИД рассказал о готовности президента принять участие во встрече лидеров стран "нормандской четверки".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что не так просто "выкрутить руки" президенту Владимиру Зеленскому, чтобы получить от Украины губительные уступки по Донбассу.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал на совместной пресс-конференции с специальным представителем Соединенных Штатов Америки по делам Украины Куртом Волкером.

В частности, его попросили прокомментировать опасения, что президенту Зеленскому "могут выкрутить руки" на саммите лидеров стран "нормандского формата" и нажать на Украину, чтобы получить губительные для Украины уступки.

"Господин президент Зеленский, может, невысокого роста, но он очень сильный человек физически. Он постоянно тренируется. Будет не так просто выкручивать ему руки", - заявил Пристайко.