Пристайко рассказал, о чем будет говорить Зеленский во время встречи в "нормандском формате"

По словам главы МИД, встреча состоится в Париже, дату пока обсуждают.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, о чем будет говорить президент Украины Владимир Зеленский во время встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия и Россия).

Об этом министр сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Такая встреча планировалась в ближайшее время, и три стороны были готовы к ней. Французский президент предложил это сделать в Париже... Мы хотели сделать это 16-го числа, к нашему большому сожалению, российская сторона не смогла в это время приехать на встречу. Мы сейчас активно ищем новое время", - отметил он.

Пристайко добавил, что местом проведения встречи, скорее всего, так и останется Париж.

Он также рассказал, какие вопросы планируют обсуждать лидеры "нормандской четверки".

Читайте такжеЗеленский рассчитывает, что встреча в "нормандском формате" состоится до конца сентября

"В первую очередь, нашего президента интересуют проблемы, связанные с безопасностью: как закончить обстрелы на Донбассе, как развести войска, как создать условия для мира. Как потом после этих трех участков (Станица Луганская, Золотое и Петровское) пройти по всем 400 километрам и отвести войска. А также попробовать создать условия для успешного проведения дальнейшей работы", - рассказал глава МИД.

По словам министра, под дальнейшей работой подразумевается возможное открытие новых пунктов пропуска, дальнейшее разминирование территорий, предоставление возможности людям с оккупированной территории переехать на территории, подконтрольные Украине.

Как сообщал УНИАН, 25 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита «нормандской четверки» в ближайшее время в Париже.

7 сентября Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в «нормандском формате».

Новоназначенный посол Франции в Украине Этьен де Понсен выразил надежду напроведение до конца сентября этой встречи, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что политическая воля для проведения встречи есть, однако саммиту должна предшествовать предметная подготовка.