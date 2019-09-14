Гончарук заявил о тотальном обновлении центральных органов исполнительной власти в ближайшие месяцы
10:41, 14 сентября 2019Политика
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Премьер-министр Алексей Гончарук уверяет, что коррупции в органах власти не будет.
Гончарук планирует обновить руководство органов исполнительной власти / фото УНИАН
Премьер-министр Алексей Гончарук не исключает тотального обновления центральных органов исполнительной власти в ближайшие месяцы.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.
"Коррупции здесь очень скоро не будет. Я хочу в это верить. Мы над этим будем много работать. Мы попробуем уже в следующие месяцы тотально обновить руководство центральных органов исполнительной власти", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, ранее Гончарук заявил, что Кабмин представит свою программу действий Верховной раде уже через несколько недель.
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