Гончарук заявил о тотальном обновлении центральных органов исполнительной власти в ближайшие месяцы

Премьер-министр Алексей Гончарук уверяет, что коррупции в органах власти не будет.

Премьер-министр Алексей Гончарук не исключает тотального обновления центральных органов исполнительной власти в ближайшие месяцы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

"Коррупции здесь очень скоро не будет. Я хочу в это верить. Мы над этим будем много работать. Мы попробуем уже в следующие месяцы тотально обновить руководство центральных органов исполнительной власти", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Гончарук заявил, что Кабмин представит свою программу действий Верховной раде уже через несколько недель.