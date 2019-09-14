Программа действий правительства будет представлена в парламенте через несколько недель – премьер

Алексей Гончарук предположил, что планы Кабмина вызовут много дискуссий.

Программа действий Кабинета министров будет представлена в Верховной Раде через несколько недель.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

"За пару недель мы, как новое правительство представим нашу программу в парламенте для того, чтобы они ее поддержали. По ней будем работать, там будут цифры, планы, будут детали, и я думаю, что будет много дискуссий вокруг того, что мы собираемся делать", - сказал Гончарук.

Как сообщал УНИАН, ранее представитель Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук заявила, что программа деятельности правительства будет разработана и представлена до 29 сентября.