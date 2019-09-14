Послы США назвали "комика Зеленского" более серьезным президентом, чем Трамп - журналист

Журналист добавил, что если это и была шутка, то только наполовину.

На форуме YES (Ялтинская европейская стратегия) в Киеве ряд бывших американских послов заявили, что президент Украины Владимир Зеленский, бывший комик, более серьезный, чем президент США Дональд Трамп.

Об этом рассказал американский журналист, корреспондент Foreign Policy и The Tablet Владислав Давидзон, пишет Громадське.

"Мне сегодня сказали трое бывших американских послов, я не скажу кто и какая страна или международная организация, что украинский комик гораздо более серьезный президент, чем наш Трамп", - сказал он.

Читайте такжеТрамп похвастался своей прической: "лучше, чем у большинства моих друзей"

Журналист добавил, что если это и была шутка, то только наполовину.

"Они (послы - ред.) сказали, что Зеленский более серьезный политик и более ответственно относится к своей работе, чем Трамп", - отметил Давидзон.

Он рассказал, что западные политики и дипломаты на форуме демонстрировали хорошее отношение и уважение президенту Украины.

"Мы надеемся, что он будет хорошим президентом и у него будет хорошая команда", - резюмировал журналист.

Ранее сообщалось, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время запланированной встречи на полях Генассамблеи ООН обсудят стабилизацию ситуации на Донбассе и прекращения войны.