Стало известно, о чем Зеленский будет говорить с Трампом

Секретарь СНБО заметил, что ожидает «продуктивной встречи» президентов Украины и США.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время запланированной встречи на полях Генассамблеи ООН обсудят стабилизацию ситуации на Донбассе и прекращение войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил журналистам в кулуарах 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

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«Для нас США является стратегическим партнером. Они поддерживают Украину в реформах, в усилении сектора обороны и безопасности. США являются одним из важнейших партнеров для Украины. Вопросы стабилизации (ситуации) на востоке Украины, прекращения войны будут обсуждаться нашими президентами», - заявил он.

Данилюк заметил, что ожидает «продуктивной встречи» президентов Украины и США.

«Мы обсудим перечень вопросов, важных для нашего двустороннего сотрудничества. Работа и так идет, но президенты должны встретиться, чтобы дать новый толчок для этого сотрудничества и, возможно, это даст толчок в других вопросах», - подчеркнул Данилюк.

Как сообщал УНИАН, Зеленский 23 сентября посетит США для участия в Генеральной ассамблее ООН.

12 сентября временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Трамп и Зеленский должны встретиться на полях Генассамблеи ООН.

Тейлор также добавил, что дата проведения полноценной встречи президентов Украины и США в Белом доме еще не определена.