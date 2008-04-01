Буш заявляет, что его позиция непреклонна

Президент Соединенных Штатов Джордж БУШ заявляет, что его позиция относительно поддержки Плана действий относительно членства в НАТО для Украины и Грузии остается непоколебимой.

Как передает корреспондент УНИАН, на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в Киеве Дж.БУШ отметил, что он и его команда работали со всеми странами – членами НАТО и убеждали их, что членство Украины и Грузии в Альянсе выгодно, прежде всего, самим членам НАТО.

Дж.БУШ в очередной раз подтвердил позицию США относительно поддержки Украины по присоединению к ПДЧ.