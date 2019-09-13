"После вывода войск РФ и по украинским законам": Зеленский назвал условия проведения выборов на оккупированном Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что условия проведения местных выборов на временно оккупированных территориях на востоке Украины прописаны в Минских договоренностях.

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что местные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут проводиться только после вывода российских войск и по украинскому законодательству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд пресс-конференции в Киеве.

«Информацию о возможности выборов на оккупированных территориях я могу прокомментировать только после того, как мы договоримся (о проведении выборов - УНИАН) в «нормандском формате», потому что это является частью Минских договоренностей. Поэтому сейчас об этом рано говорить, это может быть у нас с вами только теоретический диалог», - заявил он.

По словам президента, условия проведения местных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса прописаны в Минских договоренностях.

Читайте такжеЗеленский о миротворцах на Донбассе: с удовольствием соглашусь, если они будут на границе с РФ

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли сначала вывод войск РФ, а затем выборы, Зеленский сказал: «Да. А что, может быть по-другому?».

«Мы готовим план нашего разговора (в «нормандском формате» - УНИАН), сейчас согласовываем просто дату, затем наше общество узнает все детали», - подчеркнул он.

«Сначала - вопрос обмена людей, потом - вопрос разведения войск, потом мы говорим о разведении войск по всей территории - это 400 км, только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированной территории», - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что проведение местных выборов на оккупированных территориях возможно лишь по украинскому законодательству.

«Я думаю, что каждый украинец считает, что Донбасс - это Украина, то местные выборы там должны быть, но должны быть по украинскому законодательству. Все остальные детали и сроки я не могу с вами сейчас обсуждать», - резюмировал он.