Швейцария согласилась вернуть Украине "замороженные" деньги чиновников Януковича

Об этом сообщает «Европейская правда».

"Федеральное ведомство юстиции удовлетворило прошение, которое поступило от канцелярии генерального прокурора Украины о предоставлении правовой помощи в деле замораживания активов, принадлежащих высокопоставленным представителям из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича, и выдала ордер на изъятие банковских записей", - сказал представитель ведомства Фолко Галли.

Галли подчеркнул, что ведомство не располагает какой-либо информацией об объеме активов, которые были заморожены.

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Это первый случай, когда представители швейцарской юстиции вынесли положительное решение по юридическому запросу по "делу Януковича", - добавил Галли.

Швейцария была одной из первых стран, которые заморозили активы бывшего президента Украины, а также 30 других людей из его окружения.

На счетах людей Януковича было по крайней мере 170 млн швейцарских франков (швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung представляет другие данные - от 100 млн до 160 млн франков). Тогда же началось расследование относительно возможного отмывания денег, совершенного экс-президентом и его сыном. Отдельное дело против Януковича и людей из его окружения ведется в Женеве.