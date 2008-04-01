Сын депутата Киевсовета на джипе протаранил милицейское авто - СМИ

Об этом сообщает "КП в Украине". 30 марта в шесть часов утра заместитель командира полка специального назначения ГУ МВД в Киеве майор Владимир Дмитренко и прапорщик Андрей Дзус по обыкновению ехали проверять посты в Кончу-Заспу.

- Дорога была совершенно пустой, - рассказывает водитель «Жигулей» Андрей Дзус. - Вдруг я почувствовал удар и сразу потерял сознание!

Как выяснилось позже, за минуту до этого на трассу выехала Toyota Land Cruiser. Тяжелый джип налетел на маленькие «Жигули», отчего их перевернуло на крышу.

- Когда я пришел в себя и открыл глаза, то увидел, как какой-то молодой светловолосый парень вытаскивает меня из автомобиля, - вспоминает прапорщик. - Потом он о чем-то разговаривал с сотрудниками ГАИ. Больше я ничего не помню.

О причинах аварии правоохранители пока говорить отказываются, ссылаясь на тайну следствия. Но возможны два варианта. Водитель иномарки мог не успеть притормозить (по данным источников в правоохранительных органах, он двигался со скоростью не менее 180 км/ч). Либо попросту не заметил стоявшую впереди милицейскую машину.

Во время столкновения майор Владимир Дмитренко получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также травмы грудной клетки и живота. Пострадал и прапорщик Андрей Дзус. По словам врачей, у него закрытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и левой ноги.

По непровереннным данным информированных источников в правоохранительных органах, злополучная иномарка принадлежит депутату Киевсовета от Партии регионов Сергею Зимину. А за рулем в момент аварии находился его 25-летний сын Владимир.