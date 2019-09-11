Зеленский одобрил Чумака на должность главного военного прокурора (документ)

Фото подписанного президентом согласования опубликовал в Facebook главный эксперт Антикоррупционной группы Реанимационного пакета реформ Александр Леменов.

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Виктора Чумака на должность главного военного прокурора.

Читайте такжеВ Зеленского не видят необходимости в существовании военной прокуратуры

Фото подписанного президентом согласования опубликовал в Facebook главный эксперт Антикоррупционной группы Реанимационного пакета реформ (РПР) Александр Леменов.

"Кандидатура Чумака Виктора Васильевича для назначения на должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора согласована", - говорится в документе.

По мнению Леменова, назначение Чумака свидетельствует о том, что военную прокуратуру изменят в сторону классического специализированного подразделения.

"Не скажу, что это для меня новость. Более того, я понимаю, что в будущем Виктор Васильевич возглавит одно из двух вновь созданных подразделений, оба из которых глобально касается военной тематики (военные преступления или преступления в сфере нацбезопасности и обороны)", - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Анатолия Матиоса с должности заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора.