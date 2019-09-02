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Матиоса уволили "в связи со служебной необходимостью"

15:02, 02 сентября 2019
Политика
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Матиос попрощался с коллегами, поблагодарив их за службу / фото: УНИАН

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Фото соответствующего документа опубликовал Матиос на своей странице в Facebook.

Согласно документу, Матиоса направили в распоряжение Министерства обороны до решения вопроса о его дальнейшей военной службе в связи со "служебной необходимостью".

В своем посте Матиос также попрощался с коллегами, поблагодарив их за службу.

фото: Facebook/Матиос

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 2 сентября, новый генпрокурор Руслан Рябошапка уволил Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора.

Управление специальных расследований Генпрокуратуры заявило в Facebook, что Юрий Луценко перед своим увольнением с должности генпрокурора 29 августа лишил следователей полномочий расследовать 20 дел и назначил Матиоса курировать работу управления.

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Теги: #Матиос#военная прокуратура