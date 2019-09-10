Сенцов намерен бороться за освобождение остальных узников Кремля

Режиссер заверил, что сделает все, что в его силах.

Освобожденный в рамках обмена с РФ украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что будет бороться за освобождение остальных узников Кремля, в том числе и на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сенцов сообщил на совместной с освобождённым общественным активистом Александром Кольченко пресс-конференции в Киеве.

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«Конечно, следующие слова о людях, которые остались там, о наших пленных, о пленных на Донбассе, которых, я очень надеюсь, тоже смогут вытащить. Мы все будем для этого стараться, и я тоже со своей стороны сделаю все, что в моих силах», - сказал Сенцов.

«Кроме наших пленных, в России есть и те люди, россияне, которые борются за себя, за свою свободную Россию, за нашу Украину, это тоже наши настоящие братья. В частности, последние аресты, эти быстрые суды. Костя Котов, я с ним не знаком, я ничего не слышал о нем буквально до сегодняшнего дня. Я хочу, чтоб мы их тоже не разделяли. Это тоже узники Кремля», - добавил Сенцов.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и РФ в формате "35 на 35". Среди украинцев, вернувшихся домой - Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк, украинские моряки, захваченные россиянами в Керченском проливе и другие.

Тем временем Украина отдала России, в том числе, бывшего зенитчика "ДНР" Владимира Цемаха и обвиняемого в государственной измене руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.