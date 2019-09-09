В Украине есть силы, которые не хотели освобождения удерживаемых в РФ украинцев – помощник президента

У президента также подтвердили, что Медведчук не принимал участия в процессе обмена.

Помощник Зеленского Андрей Ермак заявил, что в Украине есть силы, которые не были заинтересованы в освобождении украинцев, которых удерживали в России.

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"У меня нет доказательств, кто пытался все сорвать. Но могу откровенно сказать, что, действительно, есть силы, здесь, внутри страны, которые не были заинтересованы в освобождении. К счастью, у нас есть новый президент, который выполняет то, что пообещал", – отметил он в интервью «Украинской правде».

Кроме того, Ермак подтвердил, что кум Путина Виктор Медведчук не принимал участия в процессе обмена.

«Я не знаю о каких-то попытках, знаю позицию нашего президента. Он заявлял много раз о том, что никаких привлечений господина Медведчука в никакие процессы он не предусматривает. И поэтому я могу сказать, что никакого участия господин Медведчук не принимал, никогда мы с ним не встречались, не разговаривали. Считаю, что все его вояжи в Россию – это его личный пиар», –подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.