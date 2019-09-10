"Могут быть санкции": адвокат напомнил, что РФ выполнила не все условия "морского" трибунала ООН

Адвокат обратил внимание, что Кремль пытается выдать освобождение моряков за жест, независимый от решения Международного трибунала.

Россия продолжает уголовное дело против 24 украинских моряков, которые были незаконно захвачены РФ в Керченском проливе и вернулись в Украину в рамках обмена пленными 7 сентября.

"В России они остаются обвиняемыми. Уголовное дело продолжается. То есть им только изменили меру пресечения", – сообщил адвокат моряков Николай Полозов, передает «Обозреватель».

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Полозов напомнил, что моряки были освобождены под личное поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

"Если тот, за кого поручитель дает соответствующее ходатайство, нарушает условия поручительства – начинает давить на свидетелей, уничтожает доказательства, не является по вызову суда на следственные действия – на поручителя может быть наложен штраф в размере около 200 долларов", – пояснил он.

Адвокат уточнил, что моряков освободили во время ознакомления с материалами дела – это последняя стадия уголовного процесса перед передачей дела в суд.

"Я надеюсь, что российская власть все же потеряет интерес к этому делу и, возможно, его закроют. Но пока оно существует, есть опасность, что моряков могут вызывать на следственные действия, а если они не приедут – попытаются объявить их в международный розыск. Это позволит российским властям вынести им заочный судебный приговор", – предупредил он.

По словам юриста, дальнейшая судьба дела и участие моряков в судебно-следственных действиях будет решаться путем переговоров.

"Также с помощью переговоров должны решаться вопросы о передаче трех военных кораблей. Потому что сейчас приказ трибунала (решение Международного трибунала ООН по морскому праву. – Ред.) Россия выполнила лишь в одном пункте", – подчеркнул он.

"В уголовном деле корабли остаются как вещественные доказательства. В своей ноте 25 июня МИД России указал, что они готовы передать корабли на временное хранение до приговора. Поэтому мы ожидаем, что переговорный процесс будет продолжаться и корабли вернут. Для России важно выполнить приказ трибунала, иначе будут санкции", – добавил Полозов.

При этом он обратил внимание, что Кремль пытается выдать освобождение моряков за жест, независимый от решения Международного трибунала.

"У Кремля риторика специфическая. Для них крайне важно утверждать, что трибунал не имеет для них никакого значения. И чтобы это (освобождение моряков. – Ред.) не выглядело как прямое выполнение приказа трибунала, добавили еще несколько политзаключенных и назвали это "большим обменом", – считает адвокат.