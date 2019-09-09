В Кремле объяснили, почему Путин не встречал освобожденных пленных

Кроме того, Песков отказался комментировать вопрос, будет ли предоставлено российское гражданство украинцам, выданным в Россию в рамках обмена.

В Кремле заявили, что "не прерогатива" президента РФ Владимира Путина встречать в аэропорту лиц, которых обменяли на украинских моряков и политзаключенных.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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"В целом это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошел, чтобы этот обмен смог состояться. И это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт", - сказал он.

Также Песков отказался комментировать вопрос, будет ли предоставлено российское гражданство украинцам, выданным в Россию в рамках обмена.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ в формате "35 на 35". Переданные в РФ 35 человек были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

Как сообщали СМИ, президент России Владимир Путин в тот момент, когда его украинский коллега встречал в аэропорту освобожденных пленных, отправился любоваться выступлениями гимнасток.