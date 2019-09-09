Евросоюз отреагировал на "местные выборы" в оккупированном Крыму

ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, и таким образом, не признает проведения «выборов» на Крымском полуострове.

Европейский Союз не признает так называемые «местные выборы», проведенные Россией в оккупированном Крыму 8 сентября.

Об этом говорится в заявлении спикера Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич, размещенном на сайте указанной службы.

«8 сентября в Российской Федерации состоялись местные и региональные выборы, которые также были проведены на Крымском полуострове. Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать такое нарушение международного права. Таким образом, Европейский Союз не признает проведение выборов на Крымском полуострове», - отмечается в заявлении.

В нем также отмечается, что «кто-либо из тех, кто будет избран на Крымском полуострове и будет утверждать, что представляет население Крыма и Севастополя, не будет признан представителем этих территорий, поскольку они являются украинскими».

Евросоюз остается непреклонным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Польши считают нелегальными организованные в воскресенье на территории Крыма российской властью выборы в так называемые местные органы власти.

Как известно, в воскресенье, 8 сентября, в регионах Российской Федерации проходил единый день голосования, было организовано около 6 тыс. выборов разного уровня.

МИД Украины призвал международных партнеров дать оценку проведению Россией так называемых «местных выборов» в оккупированном Крыму.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что новые нарушения международного права свидетельствуют о необходимости усиления международного политического и экономического давления на РФ.