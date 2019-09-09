Рябошапка считает, что по делам Майдана нужно провести аудит эффективности расследования

Генпрокурор уверен, что за шесть лет в расследовании этих дел "можно было продвинуться дальше".

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что по расследованиям дел Майдана необходим аудит с участием "профессиональных независимых юристов", в том числе - адвокатов Небесной Сотни.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

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По словам главы ГПУ, такие дела сейчас требуют изучения, ведь речь идет о очень многих эпизодах, и все они на разных стадиях расследования. Нужно понять, что можно передать в суд, а где уже скоро будет решение.

"Через несколько месяцев будет шесть лет с того времени, как были совершены преступления на Майдане, когда были убийства. Кроме этого, прошло семь или восемь лет с момента других преступлений, по которым идет следствие", - отметил Рябошапка.

Генпрокурор убежден, что за шесть лет в расследовании этих дел "можно было продвинуться дальше, и общество требует значительно больших результатов".

"Можете себе представить, насколько перспективно завершить эти дела через столько времени. Думаю, что нужен аудит, не только при моем участии как руководителя, но и профессиональных независимых юристов, в том числе адвокатов Небесной Сотни", - добавил Рябошапка.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк является одним из приоритетных.