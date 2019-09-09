Рябошапка заявил, что дело об убийстве Гандзюк является одним из приоритетных
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк является одним из приоритетных.
Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, отвечая на вопрос, планируется ли привлечь по этому делу к ответственности заказчиков убийства и будут ли пересмотрены сроки исполнителям.
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«Это одно из приоритетных дел. Мы на него обязательно должны дать ответы, которые интересуют общество. По возможности - в короткие сроки», - подчеркнул Рябошапка.
Он отметил, что общество ждет жесткой реакции на убийства гражданских активистов и журналиста Павла Шеремета.
«Для нас же важно показать, что журналистов нельзя убивать и что на это будет ответ государства даже через три или пять лет, но виновные будут сидеть в тюрьме», - сказал Рябошапка.
Также, добавил он, сегодня важно показать, «что тот, кто ворует на войне, тоже будет сидеть в тюрьме».
«Это будут жесткие вещи, но именно так мы приучим людей к тому, что наказание неотвратимо», - подчеркнул генпрокурор.