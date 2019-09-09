Рябошапка заявил, что дело об убийстве Гандзюк является одним из приоритетных

Он подчеркнул, что общество ждет жесткой реакции на убийства гражданских активистов и журналиста Павла Шеремета.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк является одним из приоритетных.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, отвечая на вопрос, планируется ли привлечь по этому делу к ответственности заказчиков убийства и будут ли пересмотрены сроки исполнителям.

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«Это одно из приоритетных дел. Мы на него обязательно должны дать ответы, которые интересуют общество. По возможности - в короткие сроки», - подчеркнул Рябошапка.

Он отметил, что общество ждет жесткой реакции на убийства гражданских активистов и журналиста Павла Шеремета.

«Для нас же важно показать, что журналистов нельзя убивать и что на это будет ответ государства даже через три или пять лет, но виновные будут сидеть в тюрьме», - сказал Рябошапка.

Также, добавил он, сегодня важно показать, «что тот, кто ворует на войне, тоже будет сидеть в тюрьме».

«Это будут жесткие вещи, но именно так мы приучим людей к тому, что наказание неотвратимо», - подчеркнул генпрокурор.