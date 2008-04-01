В Киеве состоялась церемония встречи Президентов Украины и США

В Киеве на крыльце возле Секретариата Президента Украины прошла официальная церемония встречи лидеров Украины и США Виктора ЮЩЕНКО и Джорджа БУША.

Как передает корреспондент УНИАН, во время исполнения государственных гимнов двух стран раздался так называемый салют наций, состоящий из 21 артиллерийского залпа.

В церемонии встречи с украинской стороны принимали участие секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА, министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, заместитель главы Секретариата Александр ЧАЛЫЙ и другие официальные лица.

После встречи глав двух государств состоятся украинско-американские переговоры в расширенном формате.

Президент США также планирует провести встречи с высшим руководством Украины и лидером оппозиции.

В ходе визита планируется подписать украинско-американские документы: “Дорожную карту”, которая определяет перспективы украинско-американского сотрудничества, Соглашение о сотрудничестве в отрасли исследования и использования космического пространства и Соглашение о торговом и инвестиционном сотрудничестве.

Кроме того, Дж.БУШ вместе с женой Лорой БУШ посетят Национальный заповедник “София Киевская” и столичную школу № 57.