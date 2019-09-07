Возвращение моряков и политзаключенных будет первым шагом к освобождению всех пленных и прекращению огня - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что на первом этапе планируется разведение войск в районе Золотого и Петровского на линии разграничения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что возвращение в Украину из России моряков и политзаключенных будет первым шагом к освобождению всех пленных и прекращению огня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил в аэропорту «Борисполь» после встречи украинских военнопленных моряков и политзаключенных.

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«Мне кажется, мы все сделали первый шаг, он был очень сложным. Мы знаем, что дальше делать... Дальше будем приближаться к возвращению всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск в два этапа: Золотое-Петровское сначала, а затем разведения войск по всей территории и прекращение огня в полной мере и прекращение войны», - сказал президент.

Он добавил, что после этого начнется «сложный этап» возвращения оккупированных территорий.

«Я думаю вместе с вами, вместе со всей страной мы вернем не только людей, а наши территории», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.