В соцсети у Калашникова оказался целый фотоальбом, посвященный Антимайдану
00:08, 16 апреля 2015Политика
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Погибший экс-нардеп Олег Калашников был активным пользователем российской социальной сети ВКонтакте.
В соцсети у Калашникова оказался целый фотоальбом, посвященный Антимайдану / vk.com/olegkalashnikov2012
Последний раз бывший народный депутат заходил в свой аккаунт сегодня в 10:33, передает ТСН.
На странице - только один фотоальбом под названием "Сохраним Украину! Послужим Отечеству вместе!". В нем - снег, палатки Антимайдана, "колорадские" ленты, выступления Калашникова и тому подобное.
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На некоторых фото бывший депутат зафиксирован вместе с поклонниками. Всего в альбоме 39 фото.
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