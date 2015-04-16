В соцсети у Калашникова оказался целый фотоальбом, посвященный Антимайдану

Последний раз бывший народный депутат заходил в свой аккаунт сегодня в 10:33, передает ТСН.

На странице - только один фотоальбом под названием "Сохраним Украину! Послужим Отечеству вместе!". В нем - снег, палатки Антимайдана, "колорадские" ленты, выступления Калашникова и тому подобное.

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На некоторых фото бывший депутат зафиксирован вместе с поклонниками. Всего в альбоме 39 фото.