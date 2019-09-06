ЦИК утвердила избирательные расходы на 2020 год

Также ЦИК утвердила объем расходов по бюджетной программе проведения парламентских выборов и по программе возмещения затрат политическим партиям.

Центральная избирательная комиссия утвердила расходы для включения в проект госбюджета на 2020 год.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, соответствующее решение члены ЦИК приняли сегодня на заседании.

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Так, объем расходов для включения в бюджетный запрос к проекту госбюджета на 2020 год по программе проведения выборов народных депутатов составляет 95 млн 522 тыс. грн; расходов на возмещение расходов политическим партиям, связанных с финансированием их предвыборной агитации на парламентских выборах, - 467 млн 327,7 тыс. грн.

Субвенции из госбюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов - 2 млрд 238 млн 76 тыс. грн; расходов на функционирование Госреестра избирателей - 44 млн 265,1 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия по результатам тендера заказала ООО "Герольдмайстер" депутатских значков на 1,69 миллиона гривень.