ЦИК потратила 1,69 миллиона гривень на нагрудные значки для нардепов

Один комплект обошелся в 3,6 тысячи гривень.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 7 августа по результатам тендера заказала ООО «Герольдмастер» депутатских значков на 1,69 миллиона гривень.

Об этом сообщают Наші Гроші со ссылкой на информацию из системы Prozorro.

Читайте такжеАМКУ оштрафовал две компании за сговор на тендереОтмечается, что до 19 августа должны были поставить 470 комплектов из двух нагрудных знаков народных депутатов размером 35х36 мм из серебра с позолотой и эмалью под эпоксидной смолой. Один из значков имеет застежку-булавку, а второй – две застежки-бабочки. Один комплект в футляре из оклеенного баладеком картона с ложементом и карманом обойдется в 3 600 гривень. А один значок стоит 1 800 гривень.

Закупку провели со второй попытки, потому что первые торги отменили из-за недостатка участников.

Фирма «Герольдмастер» принадлежит Анатолию Шияну, а директором является Денис Аврамчик. Всего с 2008 года победитель получил государственных подрядов на 46,40 миллиона гривень.

Как ранее сообщал УНИАН, "Укрзализныця" хотела закупить полотенца и вышиванки по 4 тысячи гривен за штуку для памятных сувениров и поощрений работников.