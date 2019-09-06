Рябошапка уволил прокуроров еще восьми областей
16:43, 06 сентября 2019Политика
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Уволены прокуроры Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей.
Рябошапка продолжил увольнять прокуроров / фото УНИАН
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров восьми областей.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
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Так, на основании статей 9 и 41 закона «О прокуратуре» Рябошапка сегодня, 6 сентября освободил от должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ривненской, Сумской и Тернопольской областей.
Ранее были уволены прокуроры Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.
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