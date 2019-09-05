Привилегии и государственные деньги: Зеленский назвал причины ветирования закона о Пласте

Президент Украины призывает Раду доработать закон с целью определения принципов господдержки развития украинского пластового движения.

Президент Владимир Зеленский ветировал закон о государственной поддержке Пласта, поскольку определение национальной скаутской организации как единой в Украине не соответствует Конституции и создает для организации привилегии.

Об этом говорится в предложениях президента, обнародованных на сайте парламента.

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По словам президента, государственное признание Пласта создаст преимущества и привилегии для получения государственной поддержки, а также обусловит риск невозможности создания и дальнейшей деятельности уже созданных других скаутских организаций, а следовательно и ограничения права граждан на свободу объединения в общественные организации.

Такой подход, отмечает Зеленский, не соответствует Конституции Украины.

К тому же, замечает президент, указанные в законе механизмы государственной поддержки Пласта не согласуются с частью второй статьи 95 Конституции Украины, согласно которой исключительно законом о государственном бюджете Украины определяются какие-либо расходы государства на общественные потребности, размер и целевое направление этих расходов.

"Учитывая изложенное, не могу поддержать Закон Украины "О государственном признании и поддержке Пласта – национальной скаутской организации Украины" в предложенной редакции", - объясняет глава государства, предлагая Верховной Раде доработать закон с целью определения принципов господдержки развития украинского пластового движения.