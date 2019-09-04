Сенаторы призвали Трампа немедленно выделить Украине 250 миллионов долларов военной помощи

Точные причины задержки выдачи денег неизвестны.

Группа американских сенаторов – республиканцев и демократов – направила президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу письмо с призывом без промедления выделить Украине 250 миллионов долларов военной помощи.

Об этом передает Радио «Свобода» со ссылкой на американские СМИ.

Читайте такжеУ Трампа сделали заявление после встречи Зеленского с вице-президентом США в ПольшеОтмечается, что финансовый пакет под названием «Инициатива содействия безопасности в Украине» был одобрен Конгрессом США, однако администрация Трампа пока не предоставила деньги Киеву. Точные причины задержки выдачи денег неизвестны.

В своем письме сенаторы призывают администрацию предоставить финансирование, которое является «ключевым для обеспечения жизнеспособности украинских Вооруженных сил».

Некоторые американские законодатели призывают Конгресс взять на себя постоянное обязательство по защите интересов Украины в ее противостоянии с Россией.

Известно, что 250 миллионов долларов предназначены на поддержку безопасности Украины, включая деньги на обучение, снаряжение и разведку. Из этих средств Конгресс выделил 50 миллионов долларов на вооружение.

Как ранее сообщал УНИАН, по информации источников в Белом доме, Трамп затягивает выделение Украине военной помощи. Он хочет убедиться, что деньги «используются наилучшим образом в интересах Соединенных Штатов».