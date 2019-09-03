Разумков объяснил, почему голосовали именно за проект Порошенко о снятии неприкосновенности

Неприкосновенность будет отменена с 1 января 2020 года.

Спикер Верховной Рады 9 созыва Дмитрий Разумков объяснил, почему 3 сентября народные депутаты голосовали за законопроект об отмене неприкосновенности авторства пятого президента Петра Порошенко.

Читайте такжеВ "Слуге народа" спрогнозировали, когда ВР может одобрить изменения в Конституцию

Об этом сообщает «Украинская правда».

"Мы могли пойти другим путем, но это заняло бы год, а может и больше. Здесь принципиально не столько, кто является творцом этого закона, кто его написал и подал, а здесь принципиально, кто его принял. Нам было важно, чтобы мы не затягивали с этим событием и мы приложили максимум усилий, чтобы это сделать быстро", – заявил Разумков.

Напомним, 3 сентября Рада 373 голосами поддержала во втором чтении и в целом законопроект об отмене неприкосновенности. Фракция "Оппозиционная платформа – За життя" не голосовала.

Неприкосновенность будет отменена с 1 января 2020 года.