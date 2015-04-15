Возвращение России в G8 зависит от ситуации в Украине - Штайнмайер

этом заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает РИА Новости.

Глава немецкого МИДа принял участие в панели G7 Warm Up, которая состоялась в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств "Большой семерки" в немецком городе Любек.

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"Думаю, мы создадим условия для принятия РФ обратно в G8, но путь туда лежит только через решение украинского конфликта", – сказал министр.

"Лично у меня нет никакого интереса в длительной изоляции РФ", – добавил Штайнмайер.