Возвращение России в G8 зависит от ситуации в Украине - Штайнмайер
01:56, 15 апреля 2015Политика
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Международное сообщество должно создать условия для возвращения России в G8 ("Большую восьмерку"), однако путь туда лежит только через урегулирование конфликта в Украине.
REUTERS
этом заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает РИА Новости.
Глава немецкого МИДа принял участие в панели G7 Warm Up, которая состоялась в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств "Большой семерки" в немецком городе Любек.
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"Думаю, мы создадим условия для принятия РФ обратно в G8, но путь туда лежит только через решение украинского конфликта", – сказал министр.
"Лично у меня нет никакого интереса в длительной изоляции РФ", – добавил Штайнмайер.
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