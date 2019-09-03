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Бывший и нынешний депутат Рады устроили драку в киевском ресторане - у одного из них сломано ребро

13:43, 03 сентября 2019
Политика
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Руслан Богдан / УНИАН

Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет УНН.

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Как рассказал собеседник агентства, между нардепом 8-го созыва из фракции “Батькивщина” Русланом Богданом и депутатом 9-го созыва от фракции “Европейская солидарность” Сергеем Алексеевым возникла ссора, которая переросла в драку. На место вызвали полицию, однако нардепы от объяснений отказались.

В то же время известно, что Алексеев обратился в больницу, где был констатирован перелом ребра и многочисленные ушибы головы и туловища.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Как сообщал УНИАН, сегодня Рада отменила депутатскую неприкосновенность. За это решение проголосовали 373 народных депутата.

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Теги: #Рада#нардепыпогода в Киеве