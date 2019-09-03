Разумков акцентирует на отсутствии оснований для обращения в КС по поводу закона об отмене депутатской неприкосновенности

Он убежден, что процедура во время принятия этого закона была выдержана.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков акцентирует на отсутствии оснований для обращения в Конституционный суд Украины по поводу закона об отмене депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

«Я понимаю, что сейчас могут люди, народные депутаты, обращаться в Конституционный суд. Но я не понимаю, как после этого можно будет идти снова на выборы и рассказывать, как вы заботитесь о судьбе простых украинцев», - отметил Разумков.

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На уточнение о наличии юридических оснований для обращения в КС, он сказал: «Я считаю, что мы выдержали процедуру. Я коллегам об этом говорил... Регламент - очень тяжелый закон. Поэтому я уверен, что всегда можно будет найти какой-то пункт, к которому можно будет вернуться и сказать, что он не совсем соответствует, не в полном объеме был выполнен. Это будет всегда, в любой Верховной Раде».

Комментируя рассмотрение этого закона, спикер выразил уверенность, что «решение о его принятия полностью соответствует действующему законодательству: и политически, и юридически».

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от «Оппозиционной платформы - За жизнь» намерены обратиться в Конституционный суд по поводу закона о внесении изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.

Об этом после принятия указанного закона заявил депутат от «ОПЗЖ» Василий Нимченко.

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Напомним, 3 сентября Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, № 7203). За принятие этого закона проголосовали 373 народных депутата из 404, зарегистрированных в сессионном зале. От "Слуги народа" "за" были 252 депутата, от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 0, от "Батькивщины" - 23, от "Европейской солидарности" - 24, от "Голоса" - 19, от группы "За будущее" - 22, от внефракционных депутатов - 33. Против не проголосовал ни один, трое воздержались, 28 не голосовали.

Законом из статьи 80 Конституции Украины изымается норма о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность.

Также предусмотрено исключить из действующей редакции Основного Закона норму о том, что народные депутаты "не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

При этом остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.