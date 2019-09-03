Партия Бойко-Медведчука обжалует снятие неприкосновенности в Конституционном суде

Депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Василий Нимченко предположил, что обращение направят на следующей неделе.

Народные депутаты от “Оппозиционной платформы – За жизнь” обратятся в Конституционный суд относительно закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.

Об этом в комментарии журналистам сообщил депутат от «ОПЗЖ» Василий Нимченко, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, будут ли обращаться его коллеги по фракции в Конституционный суд.

“Будем”, - сказал Нимченко.

Он предположил, что депутаты от «ОПЗЖ» на следующей неделе обжалуют закон в Конституционном суде.

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Кроме того, на уточняющий вопрос, присоединятся ли к обращению от фракции «ОПЗЖ» депутаты из других фракций, Нимченко отметил: “Вы же видели, мы не одни”.

Депутат также выразил мнение, что КС успеет рассмотреть их обращение до 1 января 2020 года, когда предусмотрено вступление в силу соответствующего закона.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 сентября, Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность.

За президентский закон о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, № 7203) проголосовали 373 народных депутатов.

От "Слуги народа" "за" были 252 депутата, от "Оппозиционной платформы – За жизнь" - 0, от "Батькивщины" - 23, от "Европейской солидарности" - 24, от "Голоса" - 19, от группы "За будущее" - 22, от внефракционных депутатов - 33.

Законом из статьи 80 Конституции изымается норма о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность.

Также предусмотрено исключить из действующей редакции Основного Закона норму о том, что народные депутаты "не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

При этом остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.