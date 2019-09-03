"Мафиози должны быть вне Рады": Арахамия прокомментировал отмену депутатской неприкосновенности

Глава фракции "Слуга народа" уверен в отсутствии нарушений при снятии неприкосновенности.

Лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убежден, что Конституционный Суд не найдет нарушений в отмене Верховной Радой депутатской неприкосновенности.

Об этом он сказал в кулуарах ВР, передает "Украинская правда".

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"Как вы считаете, мы были бы настолько глупы, что брали бы и нарушали регламент и законодательные нормы, если это первое обещание, которое мы давали избирателям? Мы проверяли это три раза. Нет никаких нарушений", - отметил Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" выразил уверенность, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет подавать в Конституционный суд. "Мое видение: нет никаких нарушений", - подчеркнул он.

Арахамия добавил, что в статье Конституции остается норма о том, что не может быть никакого преследования за политические высказывания.

"Если люди – профессиональные мафиози, они должны быть профессиональными мафиози вне парламента. Они должны определиться, либо они государственные служащие, либо они работают на страну, либо они делают свои какие-то дела", - заявил он.

Что касается снятия неприкосновенности с президента, лидер фракции "Слуга народа" пообещал, что это будет сделано отдельным законопроектом.

"Это отдельный законопроект – мы за него единогласно проголосуем. Я думаю, даже ОПЗЖ будет голосовать, потому что это снятие неприкосновенности не с них, а с кого-то другого. И они будут дружно говорить "за", - добавил Арахамия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 сентября, Верховная Рада Украины 373 голосами народных депутатов отменила депутатскую неприкосновенность.