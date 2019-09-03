Гончарук рассказал об особенностях кадровой политики в Кабмине и консультациях с Зеленским

Премьер подчеркивает, что самостоятельно формирует новое правительство и имеет право вето во время назначений.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что "в основном самостоятельно" формирует кадровую политику, но консультируется с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает liga.net.

Читайте также"Остановить показуху": Гончарук объяснил, почему заседания Кабмина закроют для прессы

По мнению Гончарука, министры должны сами подбирать себе команду и нести за нее ответственность.

"Каждый министр сам подбирает себе команду. У меня есть право вето на человека, если я считаю, что человек не должен быть частью нашей команды, я об этом честно говорю министру, и мы снимаем данный вопрос. Мы об этом договорились. Такая же договоренность у меня с президентом", - рассказал глава правительства.

При этом Гончарук отметил, что пока никто не мешал ему формировать правительство. "У меня нет никаких оснований считать, что дальше практика изменится", - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров планирует обеспечить рост украинской экономики в ближайшие годы за счет притока прямых иностранных инвестиций и увеличения производительности труда.