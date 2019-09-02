Экс-президента Крыма ввели в кому

У бывшего политика случился инсульт.

Экс-президент Крыма Юрий Мешков 1 сентября перенес инсульт и находится в искусственной коме.

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Об этом 2 сентября "Крым.Реалии" сообщил пророссийский общественный активист в Крыму Сергей Акимов.

«У него был инсульт. Сейчас он находится в Турции. Его ввели в искусственную кому. Сегодня в 11:00 по Московскому времени его должны начать из нее выводить. А как дальше будет – посмотрим», – сказал Акимов.

Ранее дочь Юрия Мешкова Марианна на своей странице в Facebook написала, что у ее отца случился инсульт.

Юрий Мешков был первым президентом Республики Крым в 1994-1995 годах, пока эта должность не была отменена Верховной Радой Украины. После того он проживал в Москве в изгнании. В 2011 году вернулся в Крым, однако впоследствии суд запретил ему въезд в Украину. После аннексии Россией полуострова снова вернулся в Симферополь и пытался попасть в политическую жизнь оккупационной администрации.

Мешков был известен своими одиозными антиукраинскими заявлениями и публичной поддержкой аннексии. Однако в конце февраля 2019 года начал критиковать российскую власть за "предательство" во время аннексии.